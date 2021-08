Covid-19 não aumenta nascimentos de bebês prematuros ou natimortos

Um novo estudo publicado hoje no Canadian Medical Association Journal pode ser um alívio para as preocupações sobre o impacto da Covid-19 na gravidez: segundo os pesquisadores, nascimentos de bebês prematuros ou natimortos não tiveram aumento durante o primeiro ano da pandemia. A pesquisa analisou mais de 2,4 milhões de nascimentos em Ontário, província do Canadá.

Embora, em muitos casos, a causa de natimortos e prematuros seja desconhecida, infecções, inflamações, estresse, condições pré-existentes ou induzidas pela gravidez, predisposição genética e fatores ambientais podem contribuir. Durante a pandemia, porém, surgiram relatos de que as taxas de nascimentos prematuros caíram em países como Holanda, Irlanda e Estados Unidos, enquanto o Reino Unido, Itália e Índia apontaram aumentos nos índices de natimortos e alguma variabilidade em prematuros. A maioria das pesquisas, no entanto, tinha amostragem muito pequena.

Em Ontário, os pesquisadores analisaram os nascimentos ao longo de um período de 18 anos e compararam as tendências no período pré-pandêmico, de 2002 a 2019, com o período pandêmico, de janeiro a dezembro de 2020. “Não encontramos mudanças incomuns nas taxas de nascimento prematuro ou natimorto durante a pandemia, o que é reconfortante”, diz Prakesh Shah, pediatra-chefe da Sinai Health e professor da Universidade de Toronto.