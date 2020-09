Covid-19: Motel vira hospital de campanha no Pará

A prefeitura do município de Prainha, no Pará, transformou um motel em hospital de campanha para atender pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 e oferecer serviço ambulatorial e de internação. O imóvel possui 11 quartos, dos quais seis são destinados a internação de pacientes. O hospital iniciou suas atividades no dia 27 de abril, e o atendimento ambulatorial começou no dia 15 de junho.

Na sexta-feira, 28, a Promotoria de Justiça da cidade realizou uma vistoria técnica no local para verificar a execução do serviço de ambulatório e internação, segundo informações do Ministério Público do Pará. Na ocasião foram avaliados critérios como admissão de pacientes, estrutura física, equipe e jornada de trabalho, equipamentos de proteção individual (EPIs), quantidade de equipamentos respiratórios, equipe farmacêutica, horário de funcionamento, forma de atendimento, testagem, dispensação medicamentosa, entre outros.

A conclusão será encaminhada para o 9º CRS/SESPA, para fins de controle, monitoramento e recomendação, e dará subsídios para atuação da Promotoria para a expedição de Recomendações e outras medidas que se fizerem necessárias

Nas redes sociais, publicação do Ministério Público do Pará sobre a inspeção virou motivo de piada, mas também teve reações positivas. Confira abaixo algumas reações.

Não sei dos critérios técnicos, mas parece mais rápido eficiente que construir aqueles hospitais de campanha que custam uma fortuna e demoram a ficar prontos.

É estranho? É estranho, mas funcionando bem que mal tem… — Suse Alves (@reuconfessso) August 31, 2020

Pessoal não entende como o Pará está em outro nível. Só alugaram um Motel pra Hospital de Campanha. — Adm. Watiley Zanelato Dondoni (@WDondoni) August 31, 2020