Covid-19: Mortes e casos caem pela 5ª semana consecutiva

A Fiocruz divulgou nesta sexta-feira 6, pelo Observatório Covid-19, um boletim sobre a redução de mortes e casos de contaminação pelo coronavírus no Brasil: pela quinta semana consecutiva, o país teve uma redução em ambos os casos. Mesmo assim, cientistas alertam que a circulação do vírus continua alta, circunstância comprovada pelo elevado número de testes positivos e notificações das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG). “A taxa de mortalidade diminuiu 1,3% por dia, enquanto a taxa de incidência de casos de Covid-19 foi reduzida em apenas 0,3% por dia”, diz o relatório sobre os números da última semana de julho, quando houve queda na ocupação de UTIs em hospitais.

Segundo o relatório, a maioria dos estados brasileiros manteve estáveis os índices de mortalidade e incidência da doença. As quedas mais relevantes aconteceram no Acre, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, enquanto o Rio Grande do Sul registrou alta considerável. Na última quarta-feira 4, outro boletim divulgado pela Fiocruz apontava uma tendência de alta no número de notificações de SRAG ao Ministério da Saúde.