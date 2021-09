Covid-19: Média móvel mortes está em queda há 19 dias

Com 672 mortes registradas por Covid-19 no Brasil nesta sexta-feira, 10, a média móvel de mortes chegou a 453,7 e mais uma vez atinge o menor valor de 2021 — a última vez que o índice esteve menor foi em 13 de novembro. Além disso, são 19 dias consecutivos em que a curva de óbitos está em queda. Somados aos de estabilidade, são 79 dias em que a taxa não apresenta aumento. A última vez foi em 22 de junho.

A média móvel de novos casos também está em cenário de queda. Com 15.930 diagnósticos nas últimas 24 horas, o índice chegou a 16.967,0, valor 32,44% menor em relação há duas semanas e o menor desde 8 de novembro. São 12 dias consecutivos em que a curva de novas infecções apresenta diminuição no Brasil, segundo levantamento feito por VEJA.

O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Com 15.930 novos casos e 672 mortes, o Brasil chega a 20.974.829 diagnósticos de Covid-19 e 585.846 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: