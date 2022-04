Covid-19: Média móvel de novos casos está em queda há 15 dias

Giro VEJA - terça, 5 de abril

Indicação formal do ex-governador de SP como vice do petista e polêmica envolvendo Eduardo Bolsonaro são os destaques do dia

Anúncio marcará também uma virada na campanha petista, na qual Lula pretende ampliar a agenda com a militância e endurecer o discurso contra o presidente Jair Bolsonaro