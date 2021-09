Covid-19: Média móvel de mortes volta à estabilidade após período em queda

Com 800 mortes por Covid-19 registradas nesta terça-feira, 15, a média móvel de mortes chegou a 596,6 e voltou ao patamar de estabilidade após 23 dias consecutivos em queda. Ainda que o índice seja 7,3% menor em relação há duas semanas, a avaliação comparativa do período, determinada por infectologistas, fixa a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Desse modo, a curva de óbitos chegou a 84 dias seguidos sem apresentar crescimento: são 18 em estabilidade e 66 em declínio. A última vez que foi registrado aumento foi em 22 de junho, quando 2.131 brasileiros vieram a óbito em decorrência da doença. Já a média móvel de novos casos chegou a 15.228,9 e segue em diminuição há 17 dias consecutivos, após os 14.780 novos diagnósticos das últimas 24 horas.

O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Com 14.780 novos casos e 800 mortes, o Brasil chega a 21.034.610 diagnósticos de Covid-19 e 588.597 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: