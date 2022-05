Covid-19: Média móvel de mortes segue em estabilidade pelo terceiro dia

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 22, indicam 99 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 101,3, com variação de 13% no índice em comparação aos números registrados há duas semanas.

Estes dados, de acordo com avaliação feita por infectologistas, indicam tendência de estabilidade na curva de óbitos em decorrência da doença. Os últimos dias, entretanto, foram de altos e baixos. Ao alcançar a estabilidade com a média móvel em aproximadamente 100 vítimas fatais por dia, o país mostra que o avanço na campanha de vacinação enfraquece a potência letal do vírus.

Na média móvel de casos, o cenário no Brasil também é estável. Com 12.613 novas notificações nas últimas 24 horas, o índice fica em 14.690 neste sábado, com variação de -6,5% no comparativo com duas semanas atrás. Em toda a pandemia, são 30.791.220 contaminados pelo vírus, além de 665.627 vítimas fatais no território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

