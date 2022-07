Covid-19: Média móvel de mortes se mantém acima de 200 por 25 dias

Giro VEJA - sexta, 22 de julho

Prisão de youtuber que incitava ataques a políticos e capa de VEJA sobre o mega pacote eleitoral de Bolsonaro são os destaques do dia

A prisão do simpatizante bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto pela Polícia Federal, nesta sexta-feira, vem como mais um recado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre como tratará casos de violência política durante as eleições. Moraes autorizou a Polícia Federal a prender o youtuber, após ele pregar ataques a políticos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann e o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), além de prometer uma "temporada de caça" aos ministros do Supremo.