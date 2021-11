Covid-19: Média móvel de mortes se mantém abaixo de 300 e segue em queda

Com 389 mortes registradas pela Covid-19 no Brasil nesta sexta-feira, 5, a média móvel de óbitos caiu mais de 35% em relação há duas semanas e chegou a 228,3, permanecendo em queda desde 2 de novembro após se manter estável por uma semana. Este é o quarto dia consecutivo em que o índice segue abaixo de 300, algo que não acontecia desde abril de 2020, época em que a pandemia não havia completado dois meses no país.

O número de novos casos também segue impactado pelo avanço da campanha de vacinação em todo o território nacional. Nas últimas 24 horas, 13.321 brasileiros foram infectados pelo coronavírus, quantidade que levou a média móvel de diagnósticos a 9.865,3, uma diminuição de 18% em relação há 14 dias. Desse modo, o índice chega ao terceiro dia consecutivo com registros inferiores a 10.000, situação que não era vista desde maio de 2020, segundo levantamento feito por VEJA.

O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Com 13.321 novos casos e 389 mortes, o Brasil chega a 21.862.458 diagnósticos de Covid-19 e 609.060 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: