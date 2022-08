Covid-19: média móvel de mortes registra maior queda desde abril

Giro VEJA - sexta, 19 de agosto

Os planos das duas principais campanhas do Planalto e a capa de VEJA desta semana são os destaques do dia

As campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Jair Bolsonaro passaram a sexta-feira reavaliando estratégias na esteira da nova pesquisa Datafolha, divulgada no fim da tarde de ontem. Lula aparece no levantamento com 47% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro. Mas o presidente vem conseguindo estreitar a distância em relação ao petista - ele ganhou três pontos entre uma pesquisa e outra. O levantamento reforça o embate dos dois candidatos em duas frentes: a busca pelos eleitores mais pobres e pelos evangélicos.