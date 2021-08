Covid-19: Média móvel de mortes não apresenta aumento há 57 dias

Com as 1.064 mortes registradas por Covid-19 no Brasil nesta quarta-feira, 18, a média móvel de óbitos chegou a 844,9 e atingiu o sexto dia consecutivo em estabilidade. Somados os dias em que o índice se manteve estável com os em declínio, já são 57 dias consecutivos que a curva de mortes não apresenta aumento — são 14 em estabilidade e 43 em queda, segundo levantamento feito por VEJA.

A média móvel de mortes chegou também ao 19º dia consecutivo com registro abaixo de mil óbitos, maior período do ano, e oito dias abaixo de 900, sinal de que a campanha de vacinação está dando resultado. A média móvel de novos casos segue a mesma tendência: são 55 dias sem registros de aumento na curva de novos diagnósticos — a última vez foi em 24 de junho.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Com 41.714 novos casos e 1.064 mortes, o Brasil chega a 20.457.897 diagnósticos de Covid-19 e 571.662 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: