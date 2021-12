Covid-19: Média móvel de mortes está em queda há 3 semanas

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) nesta quinta-feira (30) apontam 167 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desse modo, a média móvel de óbitos chegou a 108 e completa três semanas consecutivas em declínio – a última vez que o índice não sofreu queda foi em 9 de dezembro, quando se manteve estável em relação há duas semanas.

Já a média móvel de novos casos permanece em crescimento nesta quinta. Com 13.405 diagnósticos nas últimas 24 horas – maior valor desde 13 de novembro –, o índice chegou a 7.238,0, valor mais alto dos últimos 20 dias.

O levantamento de VEJA considerou, nesta quinta-feira, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde, que costuma divulgá-los às 18h, não atualizou os sistemas até a publicação desta matéria. Estes números, entretanto, não contam com os dados exatos de Mato Grosso, que relatou “problemas técnicos no acesso às bases de dados dos sistemas de informação”.

Com 13.405 novos casos e 167 mortes, o Brasil chega a 22.277.239 diagnósticos de Covid-19 e 618.984 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

