Covid-19: Média móvel de mortes está em estabilidade há uma semana

Giro VEJA - quarta, 10 de agosto

Os planos do STF de reajustar salários e a sanção do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias são os destaques do dia

O Supremo Tribunal Federal (STF) avançou nos planos de aumentar os salários de seus magistrados e servidores. À tarde, em uma sessão administrativa virtual, a Corte já tinha formado maioria para enviar ao Congresso Nacional uma proposta de aumento de 18%. Se a proposta seguir adiante, até 2024, os salários dos ministros do STF - e consequentemente o teto do funcionalismo - chegarão a R$ 46.300, ante R$ 39.300 atualmente.