Covid-19: Média móvel de mortes está abaixo de 300 há dez dias

Giro VEJA - sexta, 1º de abril

A entrevista do general Silva e Luna e os desdobramentos da crise no PSDB são os destaques do dia

Ex-presidente da Petrobras Joaquim Silva e Luna engrossa a lista de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro que o acusam de interferir na autonomia dos órgãos que fazem parte do seu governo