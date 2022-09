Covid-19: Média móvel de mortes está abaixo de 100 há duas semanas

Giro VEJA - terça, 20 de setembro

O discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU e o debate com candidatos à Presidência deste sábado são os destaques do dia

O presidente Jair Bolsonaro fez mais um dia de campanha fora do Brasil, desta vez em Nova York. A participação do presidente na Assembleia Geral da ONU serviu para exaltar o governo federal e atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto Bolsonaro fazia campanha nos Estados Unidos, seguem os preparativos para o debate presidencial realizado por VEJA, SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado.