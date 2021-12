Covid-19: Média móvel de mortes é inferior a 200 há 25 dias

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) nesta terça-feira (28) apontam 171 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desse modo, a média móvel de óbitos chegou a 108,1 – uma diminuição de 21% em relação há duas semanas – e completa o 25º dia consecutivo abaixo de 200, algo que não acontecia desde abril de 2020, quando a pandemia havia acabado de completar um mês no Brasil.

Já a média móvel de novos casos voltou a apresentar estabilidade após 17 dias seguidos em declínio. Com 8.430 diagnósticos nas últimas 24 horas – maior valor desde 8 de dezembro –, o índice chegou a 5.032,7 e segue abaixo de 10.000 há seis semanas, algo que não acontecia desde maio de 2020, há mais de um ano e meio.

O levantamento de VEJA considerou, nesta terça-feira, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde, que costuma divulgá-los às 18h, não atualizou os sistemas até a publicação desta matéria. Estes números, entretanto, não contam com os dados exatos de Acre, que relatou “problemas técnicos no acesso às bases de dados dos sistemas de informação”.

Com 8.430 novos casos e 171 mortes, o Brasil chega a 22.254.706 diagnósticos de Covid-19 e 618.705 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

