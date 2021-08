Covid-19: Média móvel de mortes é a nona menor em 2021

A campanha de vacinação segue impactando os números da Covid-19 no Brasil. Com 1.175 óbitos nesta quarta-feira, 4, a média móvel de mortes chegou a 918,3, nono valor mais baixo em 2021 — apenas os oito primeiros dias do ano apresentaram índice maior. A última vez que a curva de vítimas fatais apresentou crescimento foi em 22 de junho e chega nesta quarta ao sexto dia consecutivo de queda.

Já a média móvel de novos casos chegou a 32.778,1 e é a menor de 2021. A última vez que foi registrado um índice menor foi em 27 de novembro. Na ocasião, 34.130 diagnósticos foram contabilizados, de acordo com levantamento feito por VEJA. A curva de novos infectados pela doença completou 13 dias em estabilidade e não apresenta crescimento desde 24 de junho.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Com 40.716 novos casos e 1.175 mortes, o Brasil chega a 20.026.533 diagnósticos de Covid-19 e 559.607 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: