Covid-19: média móvel de mortes é a menor desde abril de 2020

Pela primeira vez em mais de dois anos e cinco meses, a curva de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil caiu para abaixo de 75, neste sábado, 10. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) divulgou o registro de 40 novos óbitos nas últimas 24 horas. Assim, o levantamento de VEJA computou a média móvel de 71,3 vítimas fatais nos últimos sete dias. O índice só tinha ficado mais baixo do que o apontado neste sábado antes do dia 8 de abril de 2020, quando havia menos de 30 dias desde que a primeira morte pelo vírus fora registrada no país.

Além de computar os menores índices de mortes desde o início da pandemia, o país passa por um momento de queda consistente, com retração de 48,5% no índice em comparação com 14 dias atrás. O padrão determinado por infectologistas fixa a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Após intenso período com frequentes altas no início do segundo semestre – e picos de mais de 59 mil na média móvel – o quadro de contágio do país também está em retração: a média móvel de novos casos apresentada neste sábado – 8.325,9 – é a menor desde 2 de janeiro, há mais de oito meses. Em queda, o índice é 42,6% menor do que há duas semanas.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 9.409 novos diagnósticos positivos e 40 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 34.526.148 contaminados pelo vírus e 684.853 vítimas fatais em todo o território nacional.

O gráfico abaixo mostra a evolução diária da média móvel no Brasil. Confira: