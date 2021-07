Covid-19: Média móvel de mortes é a menor desde 23 de fevereiro

Com 1.333 novas mortes registradas por Covid-19 nesta terça-feira, 27, o Brasil atingiu a média móvel de 1.093,6 óbitos, menor índice desde 23 de fevereiro, e voltou a apresentar estabilidade após dois dias seguidos de queda. Com os dados das últimas 24 horas, o país segue sem apresentar crescimento da curva no mês de julho.

Já a média móvel de novos casos chegou a 47.090,9 diagnósticos e alcançou o quinto dia consecutivo em estabilidade após 23 dias em queda. A exemplo da média móvel de mortes, o índice não apresentou aumento no mês de julho.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Com 41.411 novos casos e 1.333 mortes, o Brasil chega a 19.749.073 diagnósticos de Covid-19 e 551.835 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: