Covid-19: média móvel de mortes é a mais alta em 106 dias

Com o estágio de infecção mais acelerado, o número de mortes provocadas pelo coronavírus também disparou no Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde e o monitoramento feito por VEJA, o Brasil apresentou, neste sábado, 9, média móvel de 242,3 óbitos: índice mais alto desde 25 de março. Desde então, a curva de mortalidade passou por um período de retração, chegando a 75, em 6 de junho, há pouco mais de mês. Na comparação com duas semanas atrás, há variação de 24,8%. De acordo com a avaliação feita por infectologistas, basta 15% de variação para cima para que o patamar de risco da pandemia seja classificado como alto.

O levantamento de VEJA também aponta para os altos índices de infectados. Julho já acumula mais de 516 mil novos casos. Para efeito de comparação, os 31 dias de maio somaram, ao todo, 570.802 diagnósticos positivos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 43.657 infectados. A média móvel de 57.522,01 é apenas 9,28% maior do que a registrada há 14 dias, o que classifica o risco pandêmico como estável: há 15 dias, o indicador está na casa dos 50 mil.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil.

Em toda a pandemia, são 32.874. 501 contaminados pelo vírus e 673.554 vítimas em todo o território nacional, destas 215 morreram nas últimas 24h.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no país:

