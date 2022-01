Covid-19: Média móvel de mortes é 86% menor em relação à de um ano atrás

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) nesta segunda-feira (3) apontam 76 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desse modo, a média móvel de óbitos chegou a 96,4 e segue abaixo de 100 pelo quarto dia consecutivo, algo que não acontecia desde abril de 2020, quando a pandemia ainda não havia completado um mês no Brasil.

Além disso, o índice é 86% menor em relação a 3 de janeiro de 2021, sinal de que a vacinação é fundamental para o controle do coronavírus no país. Na época, 293 brasileiros foram mortos pela Covid-19 e o número médio de vítimas fatais foi de 697. Já a média móvel de novos casos segue em crescimento nesta segunda. Com 11.850 diagnósticos, a média de brasileiros infectados chegou a 8.400,3, um aumento de 146% em relação há duas semanas.

O levantamento de VEJA considerou, nesta segunda-feira, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde, que costuma divulgá-los às 18h, não atualizou os sistemas até a publicação desta matéria. Estes números, entretanto, não contam com os dados exatos de Roraima e Sergipe, que relataram “problemas técnicos no acesso às bases de dados dos sistemas de informação”.

Com 11.850 novos casos e 76 mortes, o Brasil chega a 22.305.078 diagnósticos de Covid-19 e 619.209 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

