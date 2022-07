Covid-19: Média móvel de casos estabiliza após período em disparada

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 10, indicam 21.963 novos diagnósticos positivos para a Covid-19 nas últimas 24h. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias é de 58.006, com variação de apenas 8,4% no índice em comparação aos números registrados há duas semanas. Estes dados, de acordo com a avaliação feita por infectologistas, indicam tendência de estabilidade na curva de infecções. As últimas semanas, entretanto, têm sido marcadas por uma aceleração no quadro de contágio: há 16 dias a curva está acima de 50 mil.

Já na média móvel de óbitos em decorrência do coronavírus, o cenário no Brasil é de alta. Com 56 novas notificações nas últimas 24 horas, o índice chega a 242,7 neste domingo (o mais alto desde 25 de março, há 107 dias), com variação de 26,8% no comparativo com duas semanas atrás. Em toda a pandemia, são 673.610 vítimas fatais no país.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil: