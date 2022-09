Covid-19: Média móvel de casos é a menor em oito meses

Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), neste sábado, 3, indicam 11.722 novos casos de Covid-19 diagnosticados nas últimas 24h. No levantamento feito por VEJA, o país apresentou, assim, média móvel de 12.367,4 infectados nos últimos sete dias: o menor índice desde 4 de janeiro. Ao encontrar-se no mesmo patamar do início do ano, antes das altas provocadas pelas terceira e quarta onda do vírus, o índice reflete a eficácia da vacinação e aponta bons indícios de que o país caminha para reduzir cada vez mais os riscos pandêmicos.

Em queda há 44 dias, a curva caiu 24,6% na comparação com os dados computados há duas semanas. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação a partir de 15% para menos classifica o risco pandêmico como baixo.

Na média móvel de mortes, o cenário também é de queda. O índice registrado neste sábado – 126,0 – é o menor em 19 dias. Na comparação com os dados registrados há 14 dias, há queda de 20,2%.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 11.722 novos casos e 92 mortes em decorrência da Covid-19. Em toda a pandemia, são 34.467.867 contaminados pelo vírus e 684.354 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

O gráfico abaixo mostra a evolução diária da média móvel no Brasil. Confira: