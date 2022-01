Covid-19: média móvel de casos bate novo recorde

As curvas de casos e mortes de Covid-19 seguem em disparada no Brasil. No levantamento feito por VEJA, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil apresentou, neste domingo, 23, média móvel de 149.085,4 novos casos: o índice mais alto de toda a pandemia, superando o recorde batido ontem. O número é 352,4% maior do que o registrado há duas semanas. De acordo com a avaliação feita por infectologistas, basta 15% de variação para cima para que o patamar de risco da pandemia seja classificado como alto.

Com os 135.080 novos diagnósticos registrados nas últimas 24 horas, janeiro já soma, em três semanas, mais de 1,7 milhão de casos de Covid-19, número maior do que a soma dos últimos quatro meses de 2021: os últimos 120 dias do ano totalizaram pouco mais de 1 milhão e meio de infectados. Além disso, o país ultrapassou neste domingo a marca de 24 milhões de pessoas contaminadas em toda a pandemia.

A curva de mortes provocadas pelo coronavírus também segue em alta. Neste domingo, o levantamento de Veja registrou média móvel de 293,1 óbitos – a maior desde 1 de novembro – e variação de 142% na comparação com as duas semanas anteriores.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 135.080 novos diagnósticos positivos e 296 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 24.044.255 contaminados pelo vírus e 623.097 vítimas em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Continua após a publicidade

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: