Covid-19: Média de mortes cerca de 30% em duas semanas

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, neste domingo, 20, indicam 103 novos óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. No levantamento feito por VEJA, o país apresentou, assim, média móvel de 303,9 mortes, com queda de 29,3% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda. Este é o 24º dia consecutivo em que a curva está em queda no Brasil, após intenso período em disparada com picos acima de 950 na média móvel.

Ainda neste domingo, a média móvel de infectados pelo coronavírus segue estável pelo quarto dia consecutivo, depois de 34 dias em decréscimo. Com pouco mais de 38 mil casos na média, há queda de 6,8% de variação na comparação com os dados registrados há 14 dias.

Nas últimas 24 horas, o Brasil computou 13.218 novos diagnósticos positivos e 103 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 29.630.484 contaminados pelo vírus e 657.205 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria). Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas cinco regiões do país e em todos os Estados: