Covid-19: média de mortes cai 27% nos primeiros dias de maio

A média diária de mortes pela Covid-19 no Brasil nos treze primeiros dias do mês de maio apresentou queda de 27,9% em relação ao mesmo período de abril. Do dia 1º ao dia 13 deste mês, foram registrados cerca de 2.048,9 mortes por dia, contra 2.839,2 no mês anterior.

O número representa uma queda superior a 700 óbitos diários, valor considerado relativamente alto. O início de abril ilustrou o descontrole da pandemia de Covid-19 no país. No dia 6 de abril, 4.195 pessoas morreram em decorrência da doença. Dois dias depois, em 8 de abril, 4.249 óbitos foram contabilizados, recorde que perdura até esta quinta-feira, 13. Estes foram os únicos dias em que o número de óbitos ultrapassou a casa dos 4.000.

Em 12 de abril, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes em toda a pandemia: 3.123,6. Após esta data, os números começaram a cair, mas ainda com uma ligeira variação. Desde o dia 30 de abril, a média móvel de óbitos, vem apresentando queda constante e é esperado que essa tendência continue.

O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o montante por sete. Deste modo, é possível ter uma visão mais aproximada do atual momento da pandemia, com a neutralização de variações bruscas nos registros, tradicionalmente ocorridas ao longo dos finais de semana, quando secretarias de saúde regionais funcionam em esquema de plantão.

Confira o avanço da vacinação contra Covid-19 no Brasil: