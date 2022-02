Covid-19: Média de mortes cai 21% em duas semanas

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, neste domingo, 27, indicam 221 novos óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. No levantamento feito por VEJA, o país apresentou, assim, a média móvel de 692,6 mortes, com queda de 21,4% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda. Este é o terceiro dia consecutivo em que a curva está em queda no Brasil, atingindo, neste domingo, o ponto mais baixo desde 4 de janeiro, voltando a ficar, ainda, abaixo de 700, após período em disparada com picos acima de 950 na média móvel.

Os indicadores demonstram que a ômicron, a mais transmissível das variantes do coronavírus, está perdendo fôlego. Ainda neste domingo, a média móvel de infectados pelo coronavírus completou 17 dias em decréscimo, sendo computada a menor desde 17 de janeiro, há 40 dias. Pouco abaixo de 80 mil casos diários, há queda de 40,87% de variação na comparação com os dados registrados há 14 dias. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 24.054 novos diagnósticos positivos e 221 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 28.768.104 contaminados pelo vírus e 649.134 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria). Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas e nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal).

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados: