Covid-19: isolamento social tem as maiores médias dos últimos 5 meses

Uma boa notícia no combate à Covid-19: o isolamento social no Brasil voltou a ser adotado por uma importante parcela das pessoas. É isso que mostram os dados de monitoramento da empresa Inloco, que considera dados de telefones celulares para aferir quantas pessoas saem de casa diariamente. O distanciamento social é, desde o começo da pandemia, divulgado pela comunidade científica como uma medida eficaz para evitar a disseminação da Covid-19.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Nos últimos dois domingos, dias 6 e 13 de dezembro, as taxas de pessoas que ficaram em suas residências foram de 49% e 48,3%, as maiores médias desde dia 26 de julho, quando essa média era de 48,7% . A média do dia 29 novembro foi ligeiramente inferior às das semanas seguintes, totalizando 45,7%. Uma justificativa para a alta foi a realização do segundo turno das eleições municipais. Ainda assim, o número é superior às médias aferidas ao longo do mês de outubro e parte de setembro. Em 22 de novembro (o primeiro fim de semana com médias mais altas) o número de pessoas em casa era 48,2%.

No domingo, 13, os estados que mais praticaram o isolamento social foram: Rio Grande do Sul (52,7%), Acre (52%) e Paraná (51,4%). Goiás e Tocantins foram as regiões com menores médias, totalizando 43,9% e 44%, respectivamente.

Esses dados são estimados sobre 60 milhões de telefones celulares em todo o Brasil.

Nesta segunda-feira, 14, o Brasil teve médias móveis em 43.319,1 casos e 645,4 mortes.