Covid-19: Fiocruz vai paralisar produção da vacina na próxima semana

A Fiocruz, responsável pela produção e distribuição da vacina contra Covid-19 de Oxford-AstraZeneca no Brasil, disse que irá interromper a produção do imunizante por alguns dias na próxima semana. “A quantidade de IFA já disponível na Fiocruz sustentará a produção até meados da próxima semana, garantindo as entregas até a primeira semana de junho. […] Caso haja algum impacto nas entregas, ele será avaliado e comunicado mais à frente”, disse a Fiocruz em comunicado.

A fabricação será retomada após a chegada de um novo lote de ingrediente farmacêutico ativo (IFA), a matéria-prima, prevista para o dia 22 de maio. Ainda está prevista para este mês uma segunda remessa do ingrediente, programada para o dia 29. A Fiocruz não revelou a quantidade de IFA nessas entregas, mas afirmou que será suficiente para garantir a distribuição de novas doses até a terceira semana de junho.

Para esta sexta-feira, 14, está previsto o envio de mais 4,1 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde, totalizando 34,3 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). O cronograma de entregas da Fiocruz é semanal, sempre às sextas-feiras. No momento, são processadas um milhão de doses da vacina por dia, no Centro Tecnológico de Vacinas de Bio-Manguinhos.