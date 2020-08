Novo estudo revela os 11 sintomas mais comuns da Covid entre brasileiros

Um estudo publicado na quarta-feira, 12, pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, detectou os onze sintomas mais comuns da Covid-19 em brasileiros. Dor de cabeça, mudança no olfato e febre estão entre os primeiros.

As informações foram coletadas em domicílios de 133 cidades no Brasil, com a participação de 31.869 respondentes com infecção ou não por Covid-19. Trata-se de uma etapa da pesquisa Epicovid-19 que analisa a prevalência do vírus em todo o território nacional.

Entre os que testaram positivo, o ranking de queixas mais comuns são dor de cabeça (58% dos participantes), perda de olfato e paladar (56,5%), febre (52,1%), tosse (47,7%), dor de cabeça (44,1%), dor de garganta (33,8%), diarreia (25,6%), dificuldade em respirar (23,1%), tremores (20,5%), palpitação (20%) e vômito (9,5%).

O estudo realizou testes sorológicos previamente validados entre os participantes. Do total, apenas 2,7% apresentaram sorologia positiva, diversos outros, no entanto, apresentaram sintomas da doença ainda que não tenham produzido anticorpos e, portanto, negativaram no teste. Dos que foram positivados para a doença, apenas 12,1% não apresentou qualquer sintoma, o que sugere que a grande maioria dos infectados no país não desenvolve quadros assintomáticos da doença.