Covid-19: Estados não divulgam dados e impactam análise de média móvel

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 19, indicam 49 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. No levantamento feito por VEJA, o país apresentaria, assim, média móvel de 139 óbitos, com queda de 28,35% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

Estes números, entretanto, não contam com os dados de pelo menos nove estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins — além do do Distrito Federal, que tiveram a divulgação dos números impactada pela instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, provocada pelos ataques hacker, que aconteceram na última semana, e tiraram do ar o sistema e-SUS Notifica, entre outros sites de informação relacionados à Covid-19.

Em nota divulgada no site oficial, o Ministério da Saúde explicou que “devido à instabilidade no sistema, alguns estados e municípios não registraram os casos e óbitos pela Covid-19. Portanto, os dados podem ser atualizados. O Ministério da Saúde trabalha para restabelecer o sistema o mais rápido possível”.

Além de impactar a análise da situação pandêmica neste domingo, o represamento de dados significa, ainda, o lançamento posterior no sistema, o que acarretará em aumento distorcido da média e grandes variações percentuais nas curvas de vítimas fatais e de novos diagnósticos nos próximos dias.