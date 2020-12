Covid-19: Espanha irá registrar pessoas que recusarem a vacina

A vacinação na Espanha não será obrigatória, mas as pessoas que se recusarem a tomar o imunizante contra a Covid-19 serão incluídas em um registro que será compartilhado com outros países da União Europeia, disse o ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, na segunda-feira, 28, durante uma entrevista ao canal local La Sexta. Illa não explicou quais serão as implicações desse registro e assegurou que o documento “não será público” e respeitará a privacidade dos indivíduos.

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com mais de 50.000 mortos desde o início do ano. A vacinação em massa é a única forma de controlar a doença. Por isso, Illa ressalta que a população considere a imunização como “um ato de solidariedade para com nossos entes queridos e e cidadão”.

A campanha de vacinação no país teve início no domingo e deverá atingir cerca de 2,5 milhões de pessoas entre janeiro e março de 2021, começando por trabalhadores de asilos e profissionais de saúde.