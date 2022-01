Covid-19: Média móvel de mortes segue abaixo de 100 pelo 3° dia seguido

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) neste domingo (2) apontam 28 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, menor valor desde 24 de dezembro. Desse modo, a média móvel de óbitos chegou a 97,9 e segue abaixo de 100 pelo terceira dia consecutivo, sinal de que a campanha de vacinação é fundamental para o controle do vírus no país.

Além disso, o índice deste domingo é 30% menor em relação há duas semanas e segue em declínio pelo 24° dia consecutivo. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, coloca a situação pandêmica em queda.

Já a média móvel de novos casos permanece em crescimento neste domingo. Com 1.721 diagnósticos nas últimas 24 horas, a média móvel de infectados chegou a 7.484,6 casos, 125% acima do registrado há duas semanas. O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

O levantamento de VEJA considerou, neste domingo, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde, que costuma divulgá-los às 18h, não atualizou os sistemas até a publicação desta matéria. Com 1.721 novos casos e 28 mortes, o Brasil chega a 22.293.228 diagnósticos de Covid-19 e 619.133 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

