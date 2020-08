Covid-19: Doria adia retorno das aulas em todo o estado para 7 de outubro

João Doria (PSDB), governador do estado de São Paulo, anunciou nesta sexta-feira (7) que a volta às aulas no estado será prorrogada. Inicialmente previsto para 8 de setembro, o retorno ocorrerá em 7 de outubro, quase um mês depois. A decisão vale para as redes pública e privada.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O adiamento ocorreu após orientações do chamado Centro de Contingência do Coronavírus, formado por epidemiologistas e infectologistas das mais respeitadas instituições paulistas. Apesar do atraso, Doria diz que a partir do dia 8 de setembro será possível realizar atividades de recuperação e outros encontros opcionais de forma presencial nas escolas, o que seria um aceno aos pais que voltaram aos escritórios, mas não têm onde deixar os filhos.

Essa reabertura antecipada, no entanto, só será permitida para instituições de ensino há 28 dias consecutivos na fase amarela. A programação ficará a critério da escola.

Para essas atividades eventuais ,deve-se respeitar protocolos de distanciamento e higiene.

Continua após a publicidade

Houve também o anúncio de mais uma rodada de quarentena entre 8 e 23 de agosto. É a nona temporada de isolamento social em São Paulo desde março.

Dados do Plano São Paulo — que orienta a flexibilização da quarentena — apontam que haverá uma importante liberação de atividades no interior do estado nas próximas semanas. No dia 24 de julho, apenas Araraquara, a Grande São Paulo e a Baixada Santista estavam na fase amarela de abertura. Agora, Bauru, Marília, Araçatuba, Taubaté, Campinas, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Sorocaba e as regiões próximas passaram por progressão. Seguem na pior colocação as áreas de Franca e Registro. Já na fase laranja seguem São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Barretos. Com a recente atualização, 86% dos paulistas estão na fase amarela do plano.