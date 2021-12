Covid-19 deixa de ser principal causa de morte no estado de São Paulo

As complicações após a infecção pelo novo coronavírus deixaram de ser a principal causa de morte no estado de São Paulo, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 16. De acordo com a pasta, depois de superar doenças cardiovasculares, câncer e acidentes de trânsito, a Covid-19 entrou em declínio e representou, em novembro deste ano, 12% dos óbitos. A vacinação da população foi apontada como a principal causa da queda.

Durante o auge da segunda onda da pandemia, em abril deste ano, o estado registrou o pico de mortes pela doença, totalizando 21.539 óbitos, quase metade das mortes gerais registradas no período (47.193).

“Naquele mês, o número de mortes por coronavírus foi três vezes maior que o de mortes por doenças do aparelho circulatório (6.875) e quatro vezes superior ao total de vítimas de câncer de todos os tipos (4.552)”, informou a secretaria.

Ainda de acordo com a pasta, também em abril, a doença matou 94 vezes mais do que homicídios dolosos, que totalizaram 229 casos, e 54 vezes mais que os acidentes de trânsito, que fizeram 401 vítimas.

No mês passado, o estado registrou 2.075 mortes por Covid, que correspondem a 12% dos 16.880 óbitos no período. “Assim, o coronavírus passou a provocar menos mortes do que as patologias cardíacas e as neoplasias (câncer), que responderam respectivamente por 27,5% e 16,2% do total de óbitos no mês”, conclui a pasta.

O órgão estadual atribui a queda no número de vítimas fatais à vacinação, que reduziu ainda episódios de formas graves da doença.