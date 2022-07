Covid-19 cresce 65% no Brasil em duas semanas

As médias móveis de casos e mortes em decorrência da Covid-19 seguem em disparada no Brasil. No levantamento feito por VEJA, de acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Brasil apresentou, neste sábado, 2, média móvel de 58555,4 infectados, índice 65% acima do registrado há duas semanas.

De acordo com a avaliação feita por infectologistas, basta 15% de variação para cima para que o risco da pandemia seja classificado como alto. Neste contexto, a curva de infecções no país segue numa crescente há 10 dias consecutivos, atingindo médias próximas às registradas na terceira onda da doença, no início deste ano.

Com média móvel de 212,7 óbitos e variação de 59% na comparação com as duas semanas anteriores, a curva de novas mortes está no patamar mais alto desde março e também segue subindo há 10 dias, apesar de, proporcionalmente ao número de casos, os índices estarem abaixo da média das outras ondas da pandemia, devido à eficácia da vacinação contra a letalidade do vírus.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 37.784 novos diagnósticos positivos e 158 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 32.471.847 contaminados pelo vírus e 671.858 vítimas em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil: