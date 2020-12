Covid-19: Colômbia anuncia que começará a vacinar a população em janeiro

O presidente da Colômbia, Iván Duque , anunciou que o país assegurou 40 milhões de doses dos imunizantes contra Covid-19. A vacinação começará em janeiro.

Os produtos foram comprados dos laboratórios Pfizer e AstraZeneca e da iniciativa Covax Facility. “Nosso objetivo é que nas primeiras semanas de 2021 comecemos o processo de vacinação massiva”, disse Duque. acrescentou.

O programa de imunização do país não é tão amplo como o do Brasil. Mas no início de dezembro, o presidente sancionou uma lei que garantiu as vacinas contra a Covid-19 “a todos os colombianos”. O texto estabeleceu também que a população não pagará pelos imunizantes.