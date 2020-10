Covid-19: Cinco capitais registram menos de uma morte por dia

Atualizado em 24 out 2020, 20h01 - Publicado em 24 out 2020, 19h56

O número de mortes registradas no país por conta do novo coronavírus já é quase zero em cinco capitais brasileiras. No levantamento feito por VEJA, que calcula a média móvel de cada localidade com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, as cidades de Vitória, Fortaleza, Boa Vista, Rio Branco e São Luís tiveram um valor inferior a 1 neste sábado, 24, o que significa que já há menos de uma morte por dia nestes locais.

Em uma delas, a situação nos últimos dias é a que todo o país busca. São Luís, a capital do Maranhão, não registra um óbito por Covid-19 desde o último dia 11. No cálculo realizado por VEJA, a média móvel de mortes é zero desde o último domingo, 18.

Outras oito capitais estão próximas de alcançar o mesmo patamar: Porto Velho (com média móvel de mortes em 1,3), Palmas (1,6), Macapá (1,1) Maceió (1), Aracaju (1,6), Florianópolis (1), Natal (1,3) e Recife (1,4).

A média móvel é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado – o que permite uma melhor avaliação ao anular variações diárias no registro e envio de dados pelos órgãos públicos de saúde, problema que ocorre principalmente aos finais de semana. No país, a média móvel de mortes e novos casos hoje foi de 461,1 e 22.324,7, respectivamente.

Confira a situação de cada capital brasileira nos gráficos abaixo: