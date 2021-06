Covid-19: cidade de SP escalona vacinação de pessoas de 50 a 57 anos

A cidade de São Paulo terá a vacinação de pessoas com idades entre 50 e 57 anos escalonada. É o que anunciou o prefeito Ricardo Nunes nesta terça-feira, 15. A ideia é separar o grupo em dias seguidos, para facilitar a logística da imunização.

As pessoas com idades entre 58 e 59 anos puderam começar a receber as agulhadas na última segunda-feira, 14. Na quarta-feira, 16, poderão ser vacinadas as pessoas com 56 e 57 anos — esse grupo é estimado em 275.000 pessoas. Na quinta-feira, 17, entram no calendário as pessoas com 54 e 55 anos, com público é estimado em 290.000 pessoas.

Dia 18, sexta-feira, será dedicado às pessoas com idades entre 52 e 53 anos (306.000 paulistanos). No sábado, 19, é a vez das pessoas com 50 e 51 anos, com a mesma estimativa de público. Na segunda e na terça-feira (21 e 22), será feita a repescagem de todo o grupo entre 50 e 59 anos.

Em comunicado, o secretário de saúde da cidade, Edson Aparecido, afirmou que esquema parecido será realizado para todas as faixas etárias, que devem receber a primeira dose até 15 de setembro.

A cidade também lançou um site que funciona como um “filômetro”, no qual é possível acompanhar a aglomeração de pessoas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), drive-thrus e postos volantes. Para acessar, basta clicar no link: https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/