Covid-19: cidade de São Paulo chega a 1 milhão de vacinas aplicadas

A prefeitura da cidade de São Paulo, a maior capital do país em número de habitantes, projetou que chegará ao primeiro milhão de doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas nesta segunda-feira, 8. Trata-se do maior número absoluto de doses aplicadas por um município no pais.

A cidade do Rio de Janeiro — segunda em número populacional — aplicou por volta de 517 mil de doses de antígeno. Rio Branco, no Acre, uma das menores capitais em contingente populacional, ultrapassou na semana passada as 16.770 doses — o boletim de hoje não foi atualizado até o fechamento desta reportagem. Em Manaus, no Amazonas, foram 203.712 doses aplicadas. Vale lembrar que em todas essas contagens consideram-se primeiras e segundas doses.

A prefeitura de São Paulo afirmou que desde esta segunda, 8, concentra todos os esforços para a vacinação com a segunda dose para pessoas que já estão aptas a receber o imunizante, de acordo com a data de retorno anotada no comprovante de vacinação. A gestão municipal ainda esclareceu que quem recebeu a CoronaVac, do Instituto Butantan, se não tiver a data de retorno no comprovante, deve comparecer aos postos de vacinação entre 21 e 28 dias após a primeira dose.

Atualmente, a capital paulista vacina os seguintes grupos: idosos com mais de 77 anos; pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas); pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas; população indígena vivendo em terras indígenas; pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos); trabalhadores da saúde e profissionais sepultadores, veloristas, cremadores e condutores de veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até as 18h desta segunda, 8: