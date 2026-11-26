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O avanço de casos graves de covid-19 acende o alerta no Brasil com a circulação da linhagem PJ.2.1 em oito estados e no DF. Sob monitoramento da OMS, a cepa já predomina no Rio de Janeiro. Especialistas reforçam a importância de atualizar a vacinação para prevenir internações.

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Os número de casos graves de covid-19 continua em crescimento no país e oito estados, além do Distrito Federal, têm circulação da linhagem PJ.2.1 do Sars-CoV-2 — classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como variante em monitoramento —, segundo o boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, 26.

O levantamento aponta que o estado do Rio de Janeiro registra taxas em nível de alerta de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), cenário desencadeado não só pela covid-19, mas pela circulação de outros vírus respiratórios (metapneumovírus e influenza A e B).

O crescimento dos episódios de SRAG foi observado em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal. Os dados são do período de 15 a 21 de novembro.

Além do Rio de Janeiro, o estado do Pará se enquadrou em nível de alerta para a incidência de casos com gravidade de doenças respiratórias, mas não foi possível identificar o vírus causador, porque ainda não há dados laboratoriais suficientes para o mapeamento.

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Esse aumento de infecções e quadros graves pode ter relação com a circulação da nova variante do vírus causador da covid-19, a PJ.2.1, e a queda da imunidade da população, principalmente dos grupos mais vulneráveis e que precisam manter a vacinação em dia (leia abaixo). Por isso, é fundamental estar protegido.

“Dados preliminares não identificaram, até o momento, evidências de redução da proteção conferida pelas vacinas contra a variante PJ.2.1. Portanto, as vacinas disponíveis continuam sendo a principal forma de proteção contra as formas graves da doença”, disse, à Agência Fiocruz de Notícias, Tatiana Portella, pesquisadora do Boletim Infogripe, conduzido pelo Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz).

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Nova variante

A nova variante tem sido associada ao aumento dos casos no Rio de Janeiro e uma análise do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) mostrou que ela é predominante na capital fluminense, correspondendo a 58% dos genomas sequenciados.

A linhagem foi detectada no Distrito Federal e em oito estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Em documento de avaliação de risco publicado na semana passada, a OMS classificou a linhagem PJ. 2. 1 como uma variante sob monitoramento. Esse status coloca a cepa em observação prioritária para checar se ela representa algum tipo de ameaça.

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Até o momento, a variante, detectada pela primeira vez em maio deste ano no Canadá, se enquadra em risco baixo para a saúde pública global.

“Os dados clínicos comparativos são insuficientes para determinar se a PJ. 2. 1 está associada ao aumento da gravidade da doença”, diz o relatório.

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Veja quem deve se vacinar contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

A vacina é oferecida gratuitamente em postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses

3 doses Gestantes: uma dose em cada gravidez

uma dose em cada gravidez Idosos e pessoas imunocomprometidas: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano

uma dose por ano População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose