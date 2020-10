Covid-19: casos e mortes recuam na maioria dos estados brasileiros

A primeira quinzena de outubro apresentou mais uma retração nos números de casos e mortes do novo coronavírus no Brasil. Ao todo, 16 estados tiveram queda no número de novos contaminados e a situação foi ainda melhor em relação aos óbitos: 19 localidades viram seus números caírem. O cenário positivo só não aparece em três estados. O Piauí teve aumento de 53,7% nas mortes, enquanto Sergipe e Rio Grande do Norte aparecem com alta nos dois quesitos – o último com as piores taxas: crescimento de 137,1% nos casos e 334,9 nos óbitos.

As comparações foram feitas por VEJA com base na média móvel, indicador que leva em conta a média dos casos registrados a cada bloco de sete dias. O levantamento considera que houve aumento ou queda somente quando o percentual de variação for superior a 15%, segundo o critério adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – abaixo disso, o cenário é classificado como estável, independente da alteração dos números.

Leia também:

Covid-19: o alívio com a consistente queda na curva de mortes

A situação das regiões Centro-Oeste e Sul chamam a atenção por finalmente conseguirem controlar a doença e apresentarem queda. Dos sete estados, apenas Santa Catarina não conseguiu alcançar um patamar inferior a 15% na média móvel de casos na última quinzena (teve um aumento de 10,3%). Em relação às mortes, o Distrito Federal (crescimento de 10,2%) também está estável.

Continua após a publicidade

O Brasil começa a chegar a uma situação de controle dos casos. Nas últimas três semanas, a taxa de transmissão do coronavírus ficou abaixo de 1 – nível considerado de controle, segundo a medição do Imperial College, de Londres. O índice indica para quantas pessoas cada infectado transmite o vírus e está em 0,93 no período, o que significa que cada 100 pessoas doentes transmitem para outras 93 e não mais para um número maior do que uma centena, como na época do pico da doença.

Confira a situação da Covid-19 em cada estado:

CASOS

Em alta (2 estados): RN e SE

Estável (9 estados): AP, BA, CE, ES, PB, PI, RR, SC e SP

Em queda (16 estados): AC, AL, AM, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RS e TO

MORTES

Em alta (3 estados): PI, RN e SE

Estável (5 estados): AL, DF, MA, PB e RJ

Em queda (19 estados): AC, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RO, RR, RS, SC, SP e TO