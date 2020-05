Covid-19: casos de infarto em casa aumentam drasticamente na pandemia

Pesquisadores italianos revelaram que houve um aumento de 58% no número de infartos fora dos hospitais ao longo dos primeiros 40 dias da pandemia de Covid-19 no país, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O estudo conduzido pela Fundação IRCCS Policlinico San Matteo, mostrou também que o o crescimento foi ainda maior nas regiões mais afetadas pelo novo coronavírus: 187% na província de Lodi e 143% em Cremona. Em Pavia e Mantova, onde um número menor de pessoas foram infectadas, as taxas ficaram em torno de 24% e 18%, respectivamente.

As causas serão investigadas, mas duas das possíveis explicações é fato de o doente evitar ir para o hospital com medo de ficar doente pelo novo coronavírus e a resistência dos próprios hospitais em lidar com pacientes não infectados em plena epidemia. O cenário tem sido semelhante em diversas instituições de saúde do Brasil.

Diz Simone Savastano, autor do trabalho, para a publicação médica TCTMD: “Nosso sistema hospitalar estava muito sobrecarregado pela epidemia, então tentamos deixar os pacientes em casa e prescrever medicamentos em casa. Mas provavelmente não prestamos a devida atenção aos sintomas e lamentavelmente agora sabemos que é muito difícil decidir quais pacientes podem ser deixados em casa e quais precisam ser levados ao hospital.”