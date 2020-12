Covid-19: Butantan divulgará eficácia da CoronaVac até dia 15

A eficácia da CoronaVac, vacina para Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan, será divulgada até o dia 15 de dezembro, disse o diretor do centro de imunobiológicos brasileiro, Dimas Covas, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 3.

De acordo com Covas, as primeiras doses começam a ser processadas no Butantan na próxima segunda, 7. Isso será possível porque nesta madrugada foram entregues 600 mil litros de insumos (ou seja, ingredientes) do imunizante a serem finalizados e envasados em São Paulo. A matéria-prima será suficiente para produzir 1 milhão de doses.

Na mesma reunião, Doria afirmou que, passada a aprovação da Anvisa, começará a vacinar paulistas ainda em janeiro. Para a operação, estão estimadas 46 milhões de doses disponíveis até o início do ano que vem. Parte delas chegará ao país já em seringas.