Covid-19: Brasil terá pelo menos 90 milhões de doses de vacinas até abril

De acordo com os principais laboratórios desenvolvedores de vacinas do Brasil, o país terá disponibilizadas pelo menos 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até abril.

A contagem é a seguinte, 46 milhões de doses da CoronaVac — desenvolvida pela Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan — devem ser entregues ao Ministério da Saúde ao longo destes primeiros quatro meses do ano. A partir de março, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também participará com força do Programa Nacional de Imunização. A expectativa é que a primeira entrega ocorra no mês 3, com 15 milhões de doses. Outras 27 milhões de aplicações devem ser disponibilizadas no mês seguinte.

Soma-se a essa monta 2 milhões de doses compradas prontas do Instituto Serum, na Índia, e entregues ao Brasil no dia 22 de janeiro.

Essa conta de 90 milhões pode, inclusive, ser considerada uma estimativa conservadora, isso porque há outras doses extras cotadas para chegar ao país ao longo desses meses. A primeira monta diz respeito ao consórcio Covax Facility, ligado à Organização Mundial da Saúde, do qual é esperado o envio de 10,6 milhões de doses de vacina entre fevereiro e junho.

Há também a negociação de compra de mais 10 milhões de doses prontas do Instituto Serum, pela AstraZeneca. A previsão é que as doses também sejam entregues nestes primeiros meses do ano.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados nesta terça-feira, 9, às 18 horas: