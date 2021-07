Covid-19: Brasil tem segundo dia de queda em média móvel de mortes

Com 578 novas mortes por Covid-19, o Brasil atingiu nesta segunda-feira, a média móvel de 1.106,6 óbitos e chegou ao segundo dia consecutivo de queda do índice. Após 27 dias com diminuição da curva, a taxa apresentou cenário de estabilidade no último sábado, 24. Na ocasião, 1.108 novos óbitos haviam sido contabilizados, alcançando a média móvel de 1.168,9 vítimas fatais.

Com os números desta segunda, o país está prestes a completar o mês de julho sem aumento na média móvel de mortes. A última vez que foi registrado um aumento do índice havia sido em 22 de junho. Deste modo, o Brasil atinge a marca de 34 dias consecutivos sem aumentar a curva de vítimas fatais.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Com 18.999 novos casos e 578 mortes, o Brasil chega a 19.707.662 diagnósticos de Covid-19 e 550.502 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: