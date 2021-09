Covid-19: Brasil tem menos de mil mortes diárias por 35 dias consecutivos

Com 876 mortes registradas por Covid-19 no Brasil nesta quarta-feira, 22, a média móvel chegou a 531,3 e se mantém em patamar de estabilidade pelo oitavo dia consecutivo. Desse modo, o índice completa 16 dias consecutivos abaixo dos 600 óbitos — a última vez que esteve acima deste valor foi em 6 de setembro.

Além disso, o número de mortes em um período de 24 horas completou 35 dias consecutivos abaixo de mil. Somados os meses de agosto e setembro, apenas oito dias tiveram registros superiores a mil óbitos. São eles: 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17 e 18 de agosto, segundo levantamento feito por VEJA.

O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Com 36.473 novos casos e 876 mortes, o Brasil chega a 21.283.567 diagnósticos de Covid-19 e 592.316 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: