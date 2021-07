Covid-19: Brasil tem maiores quedas percentuais nos casos e mortes do ano

Os números divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado, 3, mostram que o Brasil registrou as maiores quedas percentuais de 2021 nos números de novos diagnósticos e mortes por Covid-19 em comparação com as duas semanas anteriores. Depois de um período com frequentes altas no primeiro semestre do ano, o quadro epidemiológico do país começa a apresentar melhoras: a taxa de novos casos apresentada neste sábado é a menor desde 14 de setembro de 2020, já a de vítimas é a menor desde 11 de novembro do ano passado.

O índice de novos casos foi 30,22% inferior a 14 dias atrás. Em 14 de setembro, a queda no período foi de 30,69%. Em relação às mortes, a redução é de 25,75%. Em 11 de novembro, o número registrado era 25,75% menor que o registrado duas semanas antes.

A comparação com duas semanas atrás é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda. O Brasil apresenta cenário de queda nos óbitos desde o último domingo, 27; já os diagnósticos estão em redução há quatro dias, o que mostra que o país está evoluindo positivamente na situação pandêmica.

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 54.556 novos diagnósticos positivos e 1.635 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 18.742.025 contaminados pelo vírus e 523.587 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país. O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: