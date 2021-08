Covid-19: Brasil tem a oitava menor média móvel de mortes de 2021

A campanha de vacinação segue impactando de maneira positiva os números da Covid-19 no Brasil. Com 1.106 mortes registradas pela doença nesta terça-feira, 17, a média móvel de óbitos chegou a 832,1, menor valor desde 7 de janeiro. Apenas os sete primeiros dias do ano apresentaram taxa menor. Desse modo, o índice atinge o 18º dia consecutivo abaixo das mil vítimas fatais, apesar de completar cinco dias em estabilidade.

Já a média móvel de novos casos voltou a ficar estável após 11 dias consecutivos em declínio. Com 37.613 diagnósticos contabilizados nas últimas 24 horas — mais que o dobro da última segunda-feira –, o índice chegou a 29.077,3. A última vez que houve um aumento na curva de novos infectados foi em 24 de junho. Na ocasião, 73.602 brasileiros testaram positivo para a Covid-19, segundo levantamento feito por VEJA.

A avaliação comparativa do período de duas semanas é determinada por infectologistas, que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Com 37.613 novos casos e 1.106 mortes, o Brasil chega a 20.416.183 diagnósticos de Covid-19 e 570.598 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: