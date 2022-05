Covid-19: Brasil tem 165 milhões de doses aplicadas contra o vírus

Giro VEJA: 12 de maio

Fachin sobe o tom e alimenta o jogo eleitoral de Bolsonaro

O ministro Luiz Edson Fachin subiu o tom e afirmou que as eleições são assunto para as "forças desarmadas". A declaração, que alimenta o jogo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, responde à tentativa das Forças Armadas de apresentar uma série de questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a urna eletrônica e a segurança da apuração da eleição. O recado do presidente do TSE e a retomada do debate sobre a privatização da Petrobras são os temas do Giro VEJA desta quinta.